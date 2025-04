Ecco i risultati e l’ordine di arrivo della Maratona di Milano 2025, che ha visto un netto dominio degli atleti africani. Infatti, il podio sia al maschile che al femminile è completo appannaggio dei runner africani. Per quanto riguarda la gara maschile, nello specifico, si tratta di tripletta keniota: Leonard Langat, Isaac Kipkemboi Too e Timothy Kosgei Kipchumba danno il via a una strepitosa azione all’interno degli ultimi due chilometri. Langat si impone in 2h08.38, seguito a 7″ da Kipkemboi Too e a 33″ da Kipchumba.

Maratona Milano 2025, Ware domina al femminile

Al femminile, invece, è trionfo etiope con Shure Demise Ware che taglia il traguardo in prima posizione in 2h23.31, che rappresenta anche il miglior crono stagionale su suolo italiano al femminile. Ware ha letteralmente fatto il vuoto, visto che per trovare la seconda classificata si è dovuto attendere oltre due minuti per l’arrivo della keniota Joan Jepkosgei Kilimo in 2h25.32, mentre l’altra etiope Alemtsehay Mekuria Alamirew ha completato il podio in 2h27.23.

La 23esima edizione della Maratona di Milano ha visto il record di partecipanti, oltre 10mila. Inoltre, oltre alla gara agonistica sui 42km, si sono tenute altre prove. Infatti, si è corsa la 13esima edizione della staffetta UniCredit Relay Marathon con il record di 4mila team pari a 16mila runner per sostenere progetti solidali all’insegna dello sport.

Mezza maratona Firenze: Kipkorir super con il nuovo record

Ma la domenica di running non si è limitata alla sola Milano. A Firenze, infatti, si è disputata una mezza maratona da ricordare. Infatti, il keniota Evans Kipkorir si è aggiudicato la vittoria in 1h01.51 facendo così registrare il nuovo record della gara, migliorando il precedente primato, fatto segnare nel 2023, di sei secondi. Alle sue spalle, battuto nella volata finale, ecco il burundino della Libertas Unicusano Livorno Jean Marie Vianney Niyomukiza, vincitore delle ultime tre edizioni della Notturna di San Giovanni. Al terzo posto il primo degli italiani e dei toscani il fiorentino di Calenzano Emanuel Daniel Ghergut, atleta tesserato per l’Atletica Calenzano.

Al femminile, vittoria a sorpresa per la sudafricana Cana Peek, che taglia il traguardo in 1h17.19. Battuta la favorita della vigilia, la keniota Maria Gorette Subano (1h17.55), che è riuscita a strappare il secondo posto vincendo di appena tre secondi lo sprint con la tedesca Michaela Acheter. In questo caso, per trovare la prima italiana bisogna scendere fino all’undicesimo posto occupato da Marina Paveglio dell’Atletica Dolomiti Friulane.

A corollario alla mezza maratona si sono svolte anche la mezza per uno, vinta in campo maschile dalla coppia composta da Niccolò Babazzi e Fabio Marinelli. La mista, invece, è stata vinta da Filippo Gori e Tessa Palchetti (quinta coppia assoluta), mentre tra le donne prime Anna Pasquini e Assunta Bellini, 12esima coppia assoluta.