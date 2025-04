Arriva la prima cessione in casa Inter: il giocatore può andar via a metà prezzo già durante la prossima sessione estiva di calciomercato

Pur essendo attualmente impegnata su tre fronti con il sogno Triplete vivo più che mai tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, l’Inter sta iniziando a guardarsi intorno per la prossima stagione. Sicuramente le attenzioni dell’intero ambiente meneghino sono tutte rivolte solo ed esclusivamente al campo e non potrebbe essere diversamente. Una grande società, però, non si fa cogliere impreparata in vista del futuro ed è quello che sta facendo Marotta e il team mercato nerazzurro.

La prossima estate non si andrà incontro ad una rivoluzione ma alcuni ruoli chiave saranno rivisti. Come ad esempio la difesa, dove possono dire addio i vari De Vrij e Acerbi, ormai con una carta d’identità sempre più alta. Anche altri profili della rosa verranno valutati e in caso di cessione rimpiazzati. Questo è il caso di chi, pur essendo arrivato solo l’anno scorso nella città del Duomo, non ha fin qui convinto ed è pronto a salutare.

Va via a metà prezzo, addio Inter: arriva la cessione

Piotr Zielinski è stato uno dei colpi da novanta di Marotta: arrivato da parametro zero, dopo le stagioni da protagonista a Napoli, dove ha vinto lo scudetto del 2023. Il polacco non ha dato risultati soddisfacenti alla causa. Non era facile sgomitare in un centrocampo che annovera tra gli altri Frattesi, Mikhitaryan e Barella ma è evidente che ci si aspettasse da lui qualcosa in più.

Fino ad oggi è sceso in campo per 1571 minuti e soprattutto ha realizzato solo 2 gol, entrambi alla Juve nell’epico 4-4 di fine ottobre. Inoltre si è messo di mezzo anche qualche infortunio di troppo, come la distrazione del gemello mediale della gamba destra che lo tiene ai box dalla sfida col Monza. KO arrivato dopo soli tre minuti dal suo ingresso in campo. Considerando l’età (31 anni) è probabile che la società decida di metterlo sul mercato.

Il classe ’94 ha un ingaggio da 4,5 milioni di euro e altri tre anni di contratto con l’Inter. Non è facile trovare acquirenti in serie A. Diverso il discorso in Europa: piace molto, per esempio, all’Arsenal. I Gunners, dove è approdato Andrea Berta che lo segue dai tempi dell’Atletico, sono pronti a mettere sul piatto un’offerta da 14/15 milioni di euro, secondo quanto riportato da interlive.it.

Una cifra che, pur a metà prezzo, Marotta potrebbe ritenere sufficiente per lasciarlo andare se si tiene conto dell’importante plusvalenza essendo arrivato gratis. Inoltre ciò permetterebbe di liberarsi da un ingaggio di circa 9 milioni di euro lordi.