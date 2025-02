Si è tenuta quest’oggi la Maratona Maga Circe 2025, che per il secondo anno consecutivo ha assegnato i titoli italiani assoluti di maratona, oltre ai titoli master. Una gara che si è tenuta nel suggestivo percorso che dal porto di San Felice Circeo ha toccato anche il lungomare e Torre Paola, fino al traguardo fissato a Sabaudia. A festeggiare sono Lhoussaine Oukhrid al maschile e Elisabetta Iavarone al femminile: per entrambi si tratta della prima affermazione tricolore in carriera. In particolare, l’atleta dell’At Running (di nazionalità marocchina ma in gara come atleta italiano equiparato) prevale in 2:16:58, precedendo di un minuto e mezzo Nadir Cavagna e di quasi tre minuti Nicola Bonzi. Il miglior tempo di giornata è del keniano Nathan Kioko Mutuku in 2:14:45, non valido per il campionato italiano.

Per quanto riguarda la gara femminile, la comasca del Lieto Colle si impone in 2:43:28 davanti a Sara Carnicelli (+18″) e Federica Cernigliaro (+1’23”). Sono stati circa 2.500 i partecipanti nelle tre prove competitive sulle distanze di 10km, 28km e maratona, oltre ai 500 della Family Walk.

Maratona Maga Circe 2025, le classifiche delle due gare

Risultati gara maschile

Lhoussaine Oukhrid 2h16:58 Nadir Cavagna 2h18:29 Nicola Bonzi 2h19:55 Antonino Lollo 2h25:30 Fabrizio Meoli 2h32:53 Davide Seri 2h39:18 Filippo Bovanini 2h42:44 Dario Ciardelli 2h43:29 Angelo Amoroso 2h43:36 Mauro Gagliardini 2h44:06

Risultati gara femminile

Elisabetta Iavarone 2h43:28 Sara Carnicelli 2h43:56 Federica Cernigliaro 2h44:51 Federica Moroni 2h54:48 Arianna Lutteri 3h01:06 Ivana Di Martino 3h03:24 Francesca Rimonda 3h07:01 Giorgia Cilla 3h09:58 Chiara Nash 3h11:14 Roberta Varricchione 3h15:33

A commentare la giornata di gara che ha assegnato i titoli italiani è Davide Fiorello, presidente dell’Asd In Corsa Libera: “Una soddisfazione immensa per la riuscita della manifestazione esportata oltre i confini nazionali in sole cinque edizioni e che ha assegnato per due volte il tricolore. Tutto questo grazie al perfetto coordinamento con le forze dell’ordine, ai sindaci e alle amministrazioni comunali di Sabaudia a San Felice Circeo, alla Federazione, agli sponsor e a tutti coloro che hanno reso possibile la gara. Numeri che parlano, con 21 nazionalità e 4 continenti su un territorio unico nel suo genere, e ora iniziamo già a lavorare per la sesta edizione del 1° febbraio 2026”.