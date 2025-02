Vallefoglia batte Scandicci in tre set, Conegliano ha la meglio su Pinerolo, Cuneo piega Perugia e Roma vince contro Firenze. Sono questi i risultati delle partite odierne valide per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A1 2024/2025. La classifica viene rivoluzionata ai piani alti, con la vittoria della Savino del Bene che mischia le carte in tavola. Conegliano rimane in testa, ancora imbattuta e a pieni punti, mentre la seconda posizione è occupata da Milano. La Vero Volley ha infatti ottenuto la vittoria nella giornata di ieri, mettendo a punto un sorpasso che risulta ora essere definitivo. Le milanesi sono a quota 49 punti, uno in più di Scandicci. La Savino del Bene si deve guardare le spalle: Novara in quarta posizione con 45 punti.

SCANDICCI-VALLEFOGLIA

Vallefoglia ferma Scandicci, vincendo per 3-0. La squadra di casa ha la meglio al termine di una partita equilibrata. Il risultato rimane incollato per gran parte di tutti e tre i parziali, con Vallefoglia che è riuscita a prevalere nei momenti decisivi. Il primo set vede le padrone di casa spuntarla per 25-22, con la Savino del Bene che si trova a inseguire. Scandicci tenta di rispondere nel corso del set successivo, ma Vallefoglia mantiene le redini del gioco e chiude il set in vantaggio per 25-23. L’ultimo parziale della serata segue un copione simile a quello utilizzato nei precedenti. Vallefoglia riesce a mantenersi in testa sul finale, mentre Scandicci si trova a pochi – ma cruciali – punti di distanza. Il match si conclude con il vincente 25-22 della formazione casalinga.

PINEROLO-CONEGLIANO

Conegliano vince in trasferta e batte per 0-3 Pinerolo. L’Imoco Volley rimane imbattuta e ottiene la ventunesima vittoria della stagione piegando Pinerolo. Le ospiti salgono in cattedra sin dal primo set, lasciando poco spazio alle avversarie. La partita si apre con un deciso 17-25, con le padrone di casa che vivono un momento di grande difficoltà nel parziale successivo. Pinerolo, infatti, fatica a rispondere alle avversarie nel corso del secondo set, con Conegliano che prende il largo in gran velocità. La frazione si chiude per 10-25. Nel corso del terzo – e ultimo – set, il copione rimane lo stesso. La capolista rimane al comando e mette un punto fermo all’incontro per 14-25.

CUNEO-PERUGIA

Cuneo vince per 3-1 contro Perugia. Nel primo set, le padrone di casa gestiscono il gioco sin dai primi minuti in campo mantenendo il controllo del risultato. Il parziale vede Black Angels faticare nel tentativo di mantenere il ritmo delle avversarie. Cuneo ne approfitta per allungare e andare a chiudere la frazione in vantaggio per 25-19. Nel corso del set successivo, gli equilibri subiscono un netto cambiamento. Perugia riesce ad accendere la scintilla che era mancata al via del match, mentre Cuneo si ritrova in difficoltà ed è costretta all’inseguimento. Il parziale va nelle mani delle ospiti, che vincono per 20-25. Il sestetto di casa torna in testa durante il terzo set, mentre Perugia non dimostra la sicurezza della seconda frazione e rimane indietro. Cuneo ottiene il 2-1, vincendo il set per 25-21. La partita termina con il quarto e ultimo set, che va alle padrone di casa. Perugia insegue e resta a poche lunghezze di distanza dalle avversarie, ma sul finale non riesce a mettere a punto la vitale rimonta. Cuneo chiude i giochi per 25-22.

ROMA-FIRENZE

Roma batte Firenze in una partita terminata 3-1. Il match si apre con le romane in cattedra mentre, dall’altra parte della rete, Firenze appare in difficoltà. La squadra di casa prende subito il largo, lasciando le rivali a distanza. Il set si chiude con uno schiacciante 25-14. La situazione cambia nel corso del set successivo. Il Bisonte si rimette in gara, con le due squadre che lottano punto a punto. Sul finale, è Roma a spuntarla per 25-22. Firenze non demorde e riesce a prolungare la partita oltre il terzo set, vincendo il parziale. La frazione si rivela equilibrata sino agli scambi finali, in cui le ospiti danno lo strappo che vale il 22-25. L’incontro si conclude con il quarto set, anche questo combattuto. Roma ha la meglio per 25-22, ottenendo tre punti importanti per la classifica.