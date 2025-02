Arriva il bis per Daniel Tschofenig, che si conferma insuperabile anche nella seconda gara sull’Hs147 di Willingen nella tappa valevole per la Coppa del Mondo di salto con gli sci. L’austriaco vince la gara domenica con un punteggio complessivo di 310.5, prevalendo ai danni del norvegese Johann Andre Forgang con 305.1 e del connazionale Jan Hoerl con 289.5. In totale sono quattro gli austriaci nei primi cinque, con Stefan Kraft e Maximilian Ortner che chiudono la top-5 odierna. Alex Insam va vicino alla zona punti dopo il primo salto, ma resta fuori dalla top-30 classificandosi in trentaduesima piazza con 114.6. Francesco Cecon invece non era riuscito a qualificarsi per la finale.

Il gran fine settimana sulla neve tedesca aiuta Tschofenig a fare il vuoto in classifica generale, salendo a quota 1346 punti in stagione. Hoerl segue a 203 punti di distanza con 1143, mentre Stefan Kraft guadagna una posizione e sale in terza, ma è molto distante con 895. La Coppa del Mondo di salto si sposta ora negli Stati Uniti: da giovedì si salta a Lake Placid con il turno di qualificazione femminile che aprirà un fine settimana che proporrà venerdì la gara femminile, seguita sabato 8 febbraio dalla dalla prova mista e da due sfide individuali; domenica il programma si completa con una seconda gara maschile.

COMBINATA NORDICA, VINCE GEIGER A SEEFELD

In combinata nordica si è concluso il fine settimana di Seefeld, con una una Gundersen Hs109/12,5km che ha visto il successo di Vinzenz Geiger, autore di una splendida gara sugli sci. Dopo aver concluso in quinta posizione la prova di salto, nel fondo il tedesco mette in atto la rimonta e supera in volata il leader della classifica generale Jarl Magnus Riiber dopo 30’12″8 di gara. Sul terzo gradino del podio, staccato di 0″4, sale l’altro norvegese Jens Luraas Oftebro, mentre si ferma ai piedi delle prime tre piazza il finlandese Ilkka Herola a 1″6. Miglioree degli italiani è Aaron Kostner, che risale quattro posizioni e chiudee in ventisettima piazza, mentre Alessandro Pittin è trentasettesimo e Raffaele Buzzi non è partito quest’oggi.

La gara femminile, andata in scena nella stessa sede, ha invece premiato un’altra tedesca, ovvero Nathalie Armbruster. Dominio da parte sua, prima classificata sua nel salto che nel fondo. Secondo posto per la norvegese Gyda Westvold Hansen, mentre sul terzo gradino del podio ci sale la nipponica Haruka Kasai. Quarta posizione per la statunitense Alexa Brabec davanti all’altra atleta giapponese Yuna Kasai.

La prossima tappa di Coppa del Mondo è in programma nell’estone Otepää tra il 6 ed il 9 febbraio.