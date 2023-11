Maratona di Firenze 2023, risultati e classifiche: vince l’azzurro Said El Otmani

di Mattia Zucchiatti 52

La Maratona di Firenze torna a tingersi d’azzurro. Merito del portacolori dell’Esercito, Said El Otmani che a 20 anni dal successo di Angelo Carosi torna a regalare una vittoria italiana nella 42.195km toscana. Il 32enne al passaggio al 30esimo chilometro si regala la svolta della gara. El Otmani e l’esordiente Mohammed Baybat staccano tutti con quest’ultimo che pagherà lo scotto della prima volta fermandosi a 10km dal traguardo. Di 2h12’39”, con tanto di personale, il crono finale. Per El Otmani c’è un progresso di 44 secondi sul proprio limite, il crono di 2h13:23 realizzato nel 2021 a Siena-Ampugnano, ma è grande anche la soddisfazione di riportarsi alla ribalta dopo un periodo condizionato dagli infortuni. Podio completato da Edwin Kipleting (2h13’50”) e Hillary Biwott Chemweno (2h15’05”).

Al femminile arriva il successo della ruandese Clementine Mukandanga che si concede anche il nuovo primato personale di 2h25’54”. Rebecca Cheptegei è seconda in 2h27’07”, Failuna Abdi Matanga terza in 2h28’57”. L’esordiente azzurra Maria Gorette Subano chiude sesta in 2h45’21”

La top 5 Maschile

El Otmani Said (Ita) 2h12’39” Kipleting Edwin (Ken) 2h13’50” Chemweno Hillry Biwott (Ken) 2h15’05” Abdo Hussain Abdi Ibrahim (Bhr) 2h19”45” Adrian Bednarek (Pol) 2h21’47”

La top 5 femminile