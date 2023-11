Lazio, sollievo Zaccagni: non c’è lesione all’anca

Sospiro di sollievo in casa Lazio per Mattia Zaccagni. Dopo l’infortunio di ieri contro la Salernitana, l’attaccante è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital di Roma che “non hanno evidenziato lesioni strutturali a carico dell’anca sinistra, a seguito del trauma distorsivo riportato nel corso della partita”. L’azzurro “ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso Lazio Lab”. Aspettando notizie più precise sui tempi di recupero, Zaccagni sembra comunque destinato al forfait per il match di Champions League contro il Celtic.