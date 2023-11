Sci di fondo, 20 km femminile Ruka 2023: vince la svedese Moa Ilar, Franchi si ritira

di Antonio Sepe 1

In archivio la 20 km di Ruka, in Finlandia, ultima gara della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di sci di fondo. Prima vittoria in carriera per la svedese Moa Ilar, capace di dominare il finale e tagliare il traguardo in 55’40″8. Battute le statunitensi Jessie Diggins e Rosie Brennan, rispettivamente seconda (+0″3) e terza (+1″4). Quarto posto per la norvegese Lotta Udnes Weng, seguita dalla svedesi Ebba Andersson e Frida Karlsson, precedute solo al fotofinish. Completano la top 10 la svedese Ribom, la tedesca Carl, la francese Claudel e la norvegese Kalvaa. Brutte notizie per l’Italia, con Francesca Franchi che è stata costretta al ritiro.