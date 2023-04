Maratona di Amburgo, Epis prima europea a 2 secondi dal record italiano: risultati e classifica

Giovanna Epis è la prima europea alla maratona di Amburgo. L’azzurra si gode un sesto posto in 2 ore 23’46 a soli due secondi dal record italiano che dal 2012 appartiene a Valeria Straneo. Epis, 34 anni, portacolori dei Carabinieri che vive a Legnano, fino a pochi metri dal traguardo stava correndo con un ritmo inferiore al primato nazionale. L’azzurra alla mezza maratona e’ transitata in 1 ora 11’21. La maratona di Amburgo è stata vinta dalla keniana Dorcas Tuitoek (2 ore 20’09) che ha sfruttato la clamorosa caduta dell’etiope Tiruye Mesfin (2h20’18), che si è rialzata ma senza riuscire ad evitare il sorpasso. Terza l’ugandese Stella Chesang (2h20’23). Al maschile tripletta keniana con Bernard Koech vincitore in 2 ore 04’09 davanti a Joshua Belet (2h04’33) e Martin Kosgei (2h06’18).

Drcas Tuitoek (2h, 20’o9) Tiruye Mesfin (2h,20’18) Stella Chesang (2h20’23) Tsige Haileslase (2h22’10) Marion Kibor (2h22’35) Giovanna Epis (2h,23’46) Zenebu Bihong (2h24’16) Fabienne Konigstein (2h25’48) Mekdes Woldu (2h26’34) Rosa Chacha (2h26’34)