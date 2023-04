Lazio-Torino, Karamoh denuncia gli insulti razzisti di un tifoso: “Come può entrare allo stadio?”

di Redazione 57

Yann Karamoh denuncia sui suoi profili social gli insulti razzisti che un tifoso gli ha rivolto durante Lazio-Torino, match della trentunesima giornata di Serie A allo stadio Olimpico. L’attaccante granata si chiede “come questo tipo di persona possa entrare ancora allo stadio nel 2023”, allegando il video in questione. Un episodio da condannare nel giorno in cui il presidente della FIGC Gravina ha concesso la grazia a Romelu Lukaku per dare un forte segnale alla lotta contro ogni tipo di discriminazione.

FOTO