Monza-Fiorentina 3-2, Pessina: “Questa squadra non smette di stupire, si può continuare a sognare”

Il centrocampista del Monza, Matteo Pessina, al termine del match della trentunesima giornata di Serie A 2022/2023 vinto 3-2 in rimonta contro la Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Questa squadra non smette più di stupire. Non mi sarei mai immaginato una rimonta del genere, figlia di un grande spirito. Sotto 2-0 davanti ai nostri tifosi, certamente non il miglior inizio. Poi abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico prendendo le misure ad una squadra forte come la Fiorentina, merito anche di tanti ragazzi giovani che danno sempre il massimo. Il rigore? Mi alleno molto anche su questo aspetto, fondamentale per il mio gioco ma anche per la squadra. Guardando la classifica possiamo continuare a sognare“.