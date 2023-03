Maratona Brescia 2023 in tv: data, orario e diretta streaming running

Tutto pronto per la Maratona di Brescia 2023, corsa di running in programma domenica 12 marzo. Tutto pronto per la ventunesima edizione della Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon. Saranno tre le distanze competitive che si correranno: la maratona di 42.195 chilometri, la mezza maratona da 21.097 km e la 10 km. (tutte al via alla stessa ora). Si partirà nel cuore della città per poi concludere in piazza della Loggia. Saranno oltre 6000 gli atleti al via, con la maratona che assegnerà anche i titoli regionali Fidal Assoluti e Master. A completare la giornata di festa anche le corse non competitive: Sportland Easy Run 10K e Family Walking 4K. Grande attesa dunque per l’evento che si preannuncia spettacolare: chi trionferà? La Maratona di Brescia 2023 non godrà di copertura televisiva né streaming, ma Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine per non perdersi nemmeno un emozione.

PROGRAMMA DOMENICA 12 MARZO

8:45 partenza Maratona da via San Faustino (parte sud)

8:45 partenza Mezza maratona da via San Faustino (parte sud)

8:45 partenza 10 km Fast da piazza della Loggia