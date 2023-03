Indian Wells 2023: programma, orari e ordine di gioco domenica 12 marzo

Il programma e gli orari di domenica 12 marzo 2023. Ad Indian Wells è terzo turno sia in campo maschile che femminile, con le teste di serie che tornano in campo. Non ci sono tennisti italiani, dato che quelli presenti nella parte bassa dei rispettivi tabelloni sono stati eliminati, tuttavia non mancano i big. Occhi puntati soprattutto su Medvedev e Zverev, mentre al femminile su Sabalenka e Gauff. Si comincia alle ore 19:00 italiane, 11:00 locali. Ecco tutte le partite in programma.

PROGRAMMA DOMENICA 12 MARZO

STADIUM 1

Ore 19:00 – (Q) Garin vs (3) Ruud

a seguire – Ruusuvuori vs (12) Zverev

Non prima delle 23:00 – (6) Gauff vs Noskova

Non prima delle 02:00 – (5) Medvedev vs Ivashka

Non prima delle 04:00 – (Q) Tsurenko vs (2) Sabalenka

STADIUM 2

Ore 19:00 – (7) Sakkari vs (27) Kalinina

a seguire – (26) Potapova vs (3) Pegula

a seguire – (14) Tiafoe vs Kubler

Non prima delle 02:00 – (15) Kvitova vs (24) Ostapenko

STADIUM 3

Ore 19:00 – (Q) Daniel vs (10) Norrie

a seguire – (13) Khachanov vs (23) Davidovich

a seguire – (6) Rublev vs Humbert

Non prima delle 01:00 – (16) Krejcikova vs Wang

STADIUM 4

Ore 19:00 – (Q) Peterson vs Teichmann

Non prima delle ore 20:00 – (17) Pliskova vs (11) Kudermetova

Non prima delle 03:00 – (Q) Tabilo vs Thompson