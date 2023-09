Maratona Berlino 2023 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto pronto per la Maratona di Berlino 2023, corsa di running in programma domenica 24 settembre. Grande attesa per una delle tradizionali corse sui 42,197 km più veloci del mondo. Proprio sulle trade tedesche, lo scorso anno, il fenomeno Eliud Kipchoge ha battuto il record mondiale (2:01:09) ed ora vuole provare ad abbassare ulteriormente il primato, conquistando il suo quinto successo a Berlino. Il 38enne keniano deve però guardarsi, tra gli altri, dal connazionale Amos Kipruto, vincitore della maratona di Londra nel 2022 e secondo alle spalle di Kipchoge sia a Tokyo 2022 che a Berlino 2018.

Presente anche la vincitrice dello scorso anno in campo femminile, l’etiope Tigist Assefa, che deve vedersela con la keniana Sheila Chepkirui e le connazionali Tigist Abayechew, Workenesh Edesa e Hiwot Gebrekidan. L’Italia sarà la nona nazione più rappresentata con ben 1410 iscritti. Si preannuncia spettacolo: chi taglierà per primo il traguardo? L’appuntamento con la partenza è fissato per le ore 9.15 di domenica 24 settembre alla Strasse des 17 Juni lo start è suddiviso in quattro fasce alle 9.15, 9.40, 10.05 e 10.30), mentre l’arrivo è previsto poco oltre la Porta di Brandeburgo. Di seguito le informazioni per seguire la gara.

STREAMING E TV – La Maratona di Berlino 2023 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 in Germania, ma in Italia non godrà di copertura televisiva. Gli appassionati italiani potranno però seguire la corsa in diretta streaming sul sito FloSports. Inoltre, è disponibile il live tracking sull’app ufficiale gratuita BMW BERLIN MARATHON 2023. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi nemmeno un’emozione.