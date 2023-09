Empoli-Inter oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Empoli e Inter, valevole per la quinta giornata di Serie A 2023/2024. Prove di fuga per i nerazzurri, che vogliono approfittare della sconfitta della Juventus per consolidare il primo posto e incrementare il proprio vantaggio sulle inseguitrici. Un compito assolutamente alla portata visto che l’avversario sarà l’Empoli, ancora fermo a quota 0 punti (ultimo in classifica) e 0 gol segnati. Guai però a sottovalutare l’impegno, specialmente perché dopo le 7 reti presi dalla Roma i toscani vorranno assolutamente evitare un’altra figuraccia. La sfida è in programma oggi, domenica 24 settembre alle ore 12:30 al Carlo Castellani. Diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go.