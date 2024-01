La Maratona di Roma 2024 punta il record di presenze: ad oggi sono 16.000 gli iscritti

“Due nuove pietre miliari segneranno la storia della Acea Run Rome The Marathon che domenica 17 marzo 2024 si prepara a fare un tris di record: confermarsi la Maratona più partecipata d’Italia, così come è avvenuto anche nel 2023, fare il primato di partecipanti della manifestazione e dunque infine diventare la Maratona più partecipata della storia in Italia”. A scriverlo in una nota è l’organizzazione della Maratona di Roma, alla quale sono iscritte già 16.000 persone. “L’altra grande conquista fatta dagli organizzatori è quella di rendere il percorso ancora più scorrevole smussando punti specifici per confermare le potenzialità di un tracciato che nell’ultima edizione si è rivelato tra i più veloci d’Italia. Confermata la partenza suddivisa in tre onde per evitare la strettoia che naturalmente si genera negli eventi di massa e permettere così a tutti di correre veloci e subito al proprio ritmo. Sul percorso, invece, è stato eliminato il falsopiano in salita del Lungotevere dell’Acqua Acetosa che costeggiava la Moschea, posto all’incirca al km 28”, si legge.

Poi altri dettagli: “Cambia direzione la partenza che sarà molto più vicino al Colosseo rispetto all’anno passato, gli atleti di accederanno alle griglie di partenza da piazza Venezia e per chi userà la metropolitana per arrivare in zona la fermata sarà quella Piazza di Spagna o Barberini (Metro A – Rossa). Non si andrà più dai Fori Imperiali verso piazza Venezia, il tratto è interdetto a causa dei lavori che interessano la metropolitana. Su tutto il tracciato saranno predisposti ben 16 punti ristoro e 12 punti di spugnaggio, un lavoro svolto dai circa 1500 volontari impegnati, grande nel numero e nella passione con cui svolge il compito di supportare i runner sul percorso”. La 29ma Acea Run Rome The Marathon “a oggi conta oltre 16mila iscritti, un dato incoraggiante e che fa sperare nel superamento del record di presenze risalente al 2014 quando all’arrivo si contarono ufficialmente 14.825 partecipanti classificati. Questo sarà il numero da battere il prossimo 17 marzo 2024, le probabilità di riuscirci sono alte grazie soprattutto agli atleti stranieri che hanno messo in cantiere da tempo la partecipazione alla Acea Run Rome The Marathon e senz’altro una visita turistica di una delle città più belle al mondo. Sulla linea di partenza ci saranno anche i partecipanti della staffetta solidale Acea Run4Rome e Stracittadina Fun Run”.