Morto Giuliano Musiello: ex attaccante di Roma, Genoa e Avellino

Si è spento, all’età di 70 anni, a Saluzzo, provincia di Cuneo, Giuliano Musiello, ex attaccante di Roma, Genoa e Avellino, con cui vinse nel 1975/76 il titolo di capocannoniere della serie B con 18 reti, alla pari con Pruzzo. Musiello venne lanciato in Serie A nella stagione 1972/73 dall’Atalanta. Nella Roma di Nils Liedholm giocò due campionati. Poi passò al Genoa, all’Hellas Verona (ancora in A, con 21 presenze e 3 gol), e al Foggia prima dell’addio al grande calcio e il trasferimenti in provincia, tra Cuneo, Novara e Savona.