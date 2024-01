La Salernitana è stata multata dal giudice sportivo dopo quanto accaduto nel match casalingo contro il Genoa. Nel dettaglio alla società granata è stata inflitta un’ammenda di “€ 40.000,00 con diffida” per “avere suoi sostenitori, assiepati nel settore Curva Sud, lanciato sul terreno di giuoco nel corso della gara diversi oggetti di varia natura, tra cui una grossa pietra di cemento di circa 10 cm., alcuni accendini e bottigliette in plastica, senza colpire nessuno, e per avere inoltre lanciato all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria uno snack che colpiva al collo un calciatore, senza conseguenze lesive”. Inoltre, è stata inflitta una multa di 10.000 alla stesa Salernitana “per avere omesso di impedire l’ingresso in campo di persona non autorizzata che rivolgeva al Direttore di gara espressioni ingiuriose”. Tra le società multate anche la Juventus (8.000 euro) “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, tre bottigliette d’acqua e due nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”. Ammenda di 5.000 euro al Lecce “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”. Multa di 2.000 invece per il Genoa per il lancio di un petardo dal settore ospiti dell’Arechi.