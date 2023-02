Corsa del Ricordo 2023, Zerrad e Marouan al via. Abodi sarà presente

Torna la Corsa del Ricordo, la manifestazione giunta alla decima edizione in memoria della tragedia delle foibe. Il via è previsto per domenica 5 febbraio alle 9:30. Il percorso, gestito dai Bancari Romani, si snoda nel cuore del quartiere Giuliano-Dalmata, attraversando la Città Militare della Cecchignola, con partenza ed arrivo in viale Oscar Sinigaglia dove è posta la stele dedicata ai 300 mila esuli. Annunciato al via anche il Ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi, mentre tra gli atleti in gara si segnalano Mohamed Zerrad, atleta Italiano tesserato per l’atletica Vomano, campione italiano assoluto 2021 nei 1500 metri e vincitore di Corri per la Befana 2023, e il marocchino naturalizzato italiano Razine Marouan, atleta dell’Esercito italiano allenato da Gianni Crepaldi. In campo femminile occhi puntati sulla siciliana Alessia Tuccitto, portacolori della Caivano Runners, campionessa italiana under 23 di mezza maratona 2019, vincitrice nel 2022 della CorriRoma, seconda alla We Run Rome e alla mezza maratona di Terni. Al via anche Sara Carnicelli, tesserata per l’Atletica Vaticana, medaglia di bronzo nei 5000 metri ai Campionati di atletica dei Piccoli Stati d’Europa, e vincitrice della Corsa dei Santi 2021.