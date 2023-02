Napoli, l’appello di Spalletti ai tifosi: “Il vostro sostegno è fondamentale, facciamo tutto per la città”

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha lanciato un appello ai tifosi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Voglio dirgli che il loro sostegno in questo momento è più importante di qualsiasi cosa io possa dire in campo. La mia richiesta è che ci stiano vicini. Tutto quello che facciamo è per la città, la maglia e la storia di Napoli. Non si fa nulla per i singoli elementi, ma esclusivamente per la città. Le altre cose le dirò quando sarà il momento, in conferenza. Adesso voglio che ‘tutto per lei e forza Napoli’ diventi un mantra“.