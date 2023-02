F1: la Fia apre all’ingresso di nuovi team al Mondiale

Nuovo scontro in vista tra la Fia e la Formula 1. La Federazione ha avviato ufficialmente un processo di candidatura per l’iscrizione di nuovi team al Mondiale di F1, in lizza c’è la Andretti Global. Il consorzio americano ha fatto pressioni sulla Fia per entrare in F1, ma deve affrontare l’opposizione delle attuali squadre preoccupate che un’undicesimo team possa diluire le loro entrate. Giovedì la Fia ha annunciato che c’è stato un “alto livello di interesse da parte di un certo numero di potenziali candidati. La crescita e l’attrattiva del campionato mondiale Fia di Formula 1 sono a livelli senza precedenti”, ha dichiarato il presidente della Fia Mohammed Ben Sulayem in una nota. “La Fia ritiene che ci siano le condizioni affinché le parti interessate, che soddisfano i criteri di selezione, esprimano un interesse formale a partecipare al campionato”, ha finito.