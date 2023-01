Cinque Mulini 2023, Yeman Crippa protagonista annunciato della novantunesima edizione

Torna domenica 15 gennaio la Cinque Mulini, l’edizione 2023 della storica gara di corsa campestre del World Athletics Cross Country Tour che si terrà a San Vittore Olona, in provincia di Milano, per la novantunesima volta. E il protagonista più atteso è Yeman Crippa, il campione europeo in carica dei 10.000 metri, che dopo il podio al Campaccio vuole vincere questo prestigioso appuntamento, in cui trionfò un italiano per l’ultima volta soltanto nel 1986. Il ventiseienne trentino sarà accolto da un bagno di folla al suo arrivo sabato, poi l’indomani sarà tempo di fronteggiare avversari del calibro del keniano Gideon Rono, del marocchino Salaheddine Ben Yazide, del burundese Jean De Dieu Butoyi e del connazionale Egide Ntakarutimana.

In campo femminile, presenti quattro delle prime cinque atlete al mondo del ranking. La numero uno Lucy Mawia (Kenya) se la giocherà con la connazionale Beatrice Chebet, l’etiope Likina Amebaw e la burundese Francine Niyomukunzi, mentre l’Italia è rappresentata da Giovanna Selva.