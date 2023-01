Borussia Dortmund, Haller torna in campo dopo la lotta al cancro (VIDEO)

Sebastien Haller era arrivato al Borussia Dortmund sulle ali dell’entusiasmo dopo essersi messo in luce con la maglia dell’Ajax, ma la sua avventura giallonera si è presto rivelata più difficile del previsto. Poco dopo aver firmato, infatti, gli è stato diagnosticato un cancro ai testicoli che l’ha costretto ad una doppia operazione e ha dovuto affrontare una dura battaglia contro la malattia. Oggi, però, tutto questo sembra solo un ricordo: il 28enne ivoriano, infatti, è tornato in campo in occasione dell’amichevole tra Borussia Dortmund e Fortuna Dusseldorf, rendendosi protagonista di un momento davvero emozionante, quello del suo ingresso in campo tra la commozione dei suoi compagni e dell’allenatore.

“Il momento più duro è stato trovare le parole per dirlo ai miei figli – aveva dichiarato precedentemente Haller al quotidiano tedesco Bild –, ma fortunatamente hanno capito subito e hanno reagito nella maniera giusta”. Insomma, mesi difficili quelli dell’attaccante del Dortmund, che però ha affrontato benissimo la riabilitazione ed è sempre più vicino al suo rientro in una partita ufficiale: il prossimo 22 gennaio, la Bundesliga ripartirà dopo la lunga sosta invernale e chissà che non possa essere proprio questa la data giusta per vedere Haller di nuovo giocare e segnare.