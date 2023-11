Palermo contestato dai tifosi: “Corini devi andartene via”

A fronte di quattro punti nelle ultime cinque partite, quattro di queste giocate in casa, dopo la sconfitta casalinga contro il Cittadella i tifosi del Palermo fischiano la squadra e a fine partita si sono radunati nel piazzale antistante lo stadio Barbera, lanciando cori minacciosi nei confronti dei giocatori e insultando l’allenatore Eugenio Corini, invitato a rassegnare le dimissioni. Il gruppetto di circa duecento tifosi rosanero si sono dati appuntamento fuori dallo stadio per urlare cori come “Corini vattene via”, “Noi vogliamo gente che lotta”, “Meritiamo di più” e “rispettate i nostri colori”.