Rugby Mondiali, Moretti alla vigilia di Italia-Francia: “E’ importante riuscire a rialzarci”

Mancano poco più di ventiquattro ore all’ultima partita della Nazionale Italiana di rugby maschile nel Girone A della Rugby World Cup 2023. La squadra guidata da Kieran Crowley domani, alle 21, affronterà la Francia all’Olympique Stadium di Lione.

Andrea Moretti, allenatore degli avanti della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa post-allenamento: “Vogliamo mostrare la nostra identità. Non è successo nel match contro la Nuova Zelanda. Siamo migliori rispetto a quella prestazione e vogliamo farlo vedere dal punto di vista dell’attitudine: esecuzione sotto pressione e credere in quello che facciamo”. “Come reagisci è il modo in cui ti definisci. Abbiamo preparato tutti i test allo stesso modo analizzando la conoscenza del gioco e l’avversario. La Francia gioca in modo diverso dalla Nuova Zelanda. Nella scorsa partita abbiamo sofferto sotto pressione e deve essere una lezione da cui imparare”.

“Quando hai una brutta giornata è sempre difficile, ma c’è un momento in cui devi rialzarti e siamo fortunati ad avere un’altra opportunità. Questo gruppo ha iniziato un cammino due anni e mezzo fa e ogni partita è importante, non solo quella di domani contro Francia. Quel che è importante è come saremo capaci di rialzarci, questo è quel che conta della partita contro la Francia” ha concluso Moretti.

Sebastian Negri, terza linea ala, ha sottolineato: “E’ ora di mostrare di cosa questa squadra è capace. Il focus sarà su nostri processi. Concentrati su cose nel nostro controllo: grande lezione ma siamo rimasti uniti e domani vogliamo fare una prestazione di cui poter andare fieri. Siamo concentrati sulla Francia: abbiam un’altra grande opportunità. Non controlliamo il passato ma possiamo influenzare il futuro e il nostro futuro è alle 21 di domani”.