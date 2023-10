F1 GP Qatar 2023, Verstappen: “Non penso alla vittoria del Mondiale, siamo concentrati sul lavoro da fare”

Max Verstappen approccia il fine settimana in Qatar consapevole di poter già diventare per la terza volta Campione del Mondo di F1. “So che in caso di vittoria della Sprint Race di sabato avrò vinto aritmeticamente il Mondiale, ma al momento siamo concentrati solo sul lavoro. Non è importante se la vittoria arriverà questo weekend o il prossimo”, ha affermato il pilota Red Bull in conferenza stampa. L’olandese, poi anche gli altri piloti, si è soffermato poi sul format della Sprint: “Preferisco la gara normale, credo sia più emozionante. In ogni caso ci aiuta, perché ci permette di avere un buon quadro generale in vista della gara della domenica. Diciamo che per questo toglie un po’ di incertezza, dato che in un certo senso anticipo quello che poi si vedrà il giorno successivo”.