F1 Gp Qatar 2023, Hamilton: “Condizioni ideali, ma non siamo soddisfatti del nostro livello. Dobbiamo lavorare”

Lewis Hamilton ha parlato alla vigilia del weekend del Gran Premio del Qatar 2023, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 che prevede le qualifiche già al venerdì e poi la sprint race il sabato. Il britannico della Mercedes ha parlato del circuito di Lusail, dove ha vinto nel 2019: “Questa pista mi piace molto, ci sarà molto caldo ma le condizioni sono ideali – spiega Hamilton – Penso che lo scenario di Lusail piaccia a tutti. Il team sta lavorando al massimo per migliorare, ho la responsabilità di dare tutto perchè non siamo soddisfatti del nostro livello attuale. Negli ultimi due anni non siamo riusciti a mantenere il livello a cui eravamo abituati, ma la nostra voglia di vincere è rimasta intatta.”