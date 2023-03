Rugby, Simone Gesi convocato per il raduno azzurro: in gruppo al mattino

di Mattia Zucchiatti 23

C’è anche Simone Gesi tra i convocati della nazionale italiana rugby per il raduno in preparazione delle ultime due partite del Sei Nazioni 2023 in programma contro Galles e Scozia rispettivamente sabato 11 marzo alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma e sabato 18 marzo a Murrayfield alle 13.30 italiane (12.30 locali). Il trequarti in forza alle Zebre Parma ha lavorato con il gruppo al mattino, alternandosi tra campo e palestra. Nel primo pomeriggio odierno è in calendario la partenza dell’Italia, in Treno, per Roma da Verona.