La Nazionale di Mancini torna a Napoli dopo 10 anni: la città è in trepidante attesa

Anno d’oro per il Napoli e per tutta la città partenopea. Nell’anno che potrebbe passare alla storia come quello della riconquista del Tricolore, anche la Nazionale di Roberto Mancini solcherà per la prima volta l’erbetta dello Stadio Diego Armando Maradona per la partita contro l’Inghilterra del 23 marzo prossimo. Un periodo di astinenza della Nazionale Italiana da Napoli durato ben 10 anni che si azzereranno quando Mancini e la sua selezione sbarcheranno in Campania per tingere ancora più di azzurro una città in festa.

Per un evento che capita a distanza di 10 anni dall’ultima volta, tutta la città di Napoli si sta preparando all’evento del 23 marzo. Lo Stadio Armando Maradona sarà quasi esaurito per una partita contro l’Inghilterra che varrà molto per la qualificazione ai prossimo Europeo del 2024: la Nazionale spera che l’ex San Paolo possa essere il dodicesimo uomo in campo così come dimostrato per tutta la stagione con il Napoli di Spalletti.

La Nazionale arriverà a Napoli la sera del 22 marzo. Per questo, su nota ufficiale da parte del sindaco Gaetano Manfredi si è deciso che due dei luoghi più belli di Napoli (il Maschio Angioino e la fontana del Nettuno) verranno illuminati di azzurro dal pomeriggio del 21 marzo, alle ore 18 circa e fino all’alba del giorno dopo, oltre alle due sere seguenti (22 e 23). Inoltre, attraverso un accordo con la nostra Federazione, all’arrivo alla stazione di Napoli una delegazione della Nazionale sarà ospite dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, per far visita ai pazienti dei reparti di neurochirurgia, neurologia, neuro-psichiatria e neuro-oncologia, per donare ai piccoli pazienti palloni, sciarpe e altri gadget. Poi il solito e consueto iter che precede ormai sempre le partite con le conferenze stampa degli allenatori (Mancini alle 18.45, alle 20.00 circa Southgate).

La mattinata del 23 sarà, invece quella della rifinitura nei rispettivi centri tecnici, per poi dar voce al campo per il remake della finale di Euro 2021. Per l’occasione la Nazionale contro la selezione inglese scenderà in campo con una divisa celebrativa nella quale sarà inserito un ricordo a Gianluca Vialli, ex centravanti e capo delegazione della Nazionale, scomparso il 6 gennaio.