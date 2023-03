Serie A 2022/2023, arbitri ventiseiesima giornata: Napoli-Atalanta a Colombo

L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023, settimo turno del girone di ritorno. Spicca Napoli-Atalanta affidata a Colombo di Como, mentre per Spezia-Inter che apre il turno c’è Marinelli di Tivoli. Per Juventus-Sampdoria troviamo Prontera, Milan-Salernitana va a La Penna, Roma-Sassuolo sarà diretta da Fabbri e infine c’è Maresca per Bologna-Lazio. Di seguito ecco le designazioni complete.

SPEZIA – INTER Venerdì 10/03 h. 20.45

MARINELLI

MONDIN – DE MEO

IV: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABISSO

EMPOLI – UDINESE Sabato 11/03 h. 15.00

COSSO

ROCCA – RASPOLLINI

IV: MARCHETTI

VAR: DI MARTINO

AVAR: DI PAOLO

NAPOLI – ATALANTA Sabato 11/03 h. 18.00

COLOMBO

BERTI – COLAROSSI

IV: DOVERI

VAR: VALERI

AVAR: ABISSO

BOLOGNA – LAZIO Sabato 11/03 h. 20.45

MARESCA

BERCIGLI – CECCONI

IV: FELICIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

LECCE- TORINO h. 12.30

SACCHI

PALERMO – MOKHTAR

IV: RUTELLA

VAR: MARINI

AVAR: GHERSINI

CREMONESE – FIORENTINA h. 15.00

MARCENARO

VECCHI – MORO

IV: MANGANIELLO

VAR: GUIDA

AVAR: DI MARTINO

H. VERONA – MONZA h. 15.00

PICCININI

PAGLIARDINI – MACADDINO

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: MASSA

AVAR: MUTO

ROMA – SASSUOLO h. 18.00

FABBRI

CAPALDO – PRENNA

IV: GIUA

VAR: PAIRETTO

AVAR: NASCA

JUVENTUS – SAMPDORIA h. 20.45

PRONTERA

COSTANZO – PASSERI

IV: RAPUANO

VAR: DI BELLO

AVAR: LONGO S.

MILAN – SALERNITANA Lunedì 13/03 h. 20.45

LA PENNA

ZINGARELLI – DI MONTE

IV: PERENZONI

VAR: BANTI

AVAR: GUIDA