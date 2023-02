Sport in tv oggi, venerdì 3 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Ecco il palinsesto, il programma e gli orari dello sport in tv per la giornata di venerdì 3 febbraio 2023. Giornata dedicata al tennis con i tornei femminili di Wta Hua Hin e Lione e i playoff di Coppa Davis, ma anche agli sport invernali come salto con gli sci, sci di fondo e short track. In serata spazio alla Serie B e al basket con Eurolega e NBA. Di seguito il palinsesto completo della giornata odierna dello sport trasmesso in televisione.