Rugby, Sei Nazioni: l’Italia cade ancora, a Roma passa il Galles 29-17

L’Italia perde in casa contro il Galles 29-17 nel match valido per la quarta giornata di Sei Nazioni 2023. I ragazzi di Crowley non riescono a bissare il successo del marzo dell’anno scorso per 22-21 a causa di un primo tempo pieno di errori. Non basta agli azzurri un secondo tempo di cuore per recuperare il 22-3 dei primi 40 minuti. Il Galles sfrutta le disattenzioni dell’Italia senza giocare una grande partita e consolida la 5ª posizione avvicinandosi a Francia, Inghilterra e Scozia, ferme a 10 punti con una partita in meno. Italia che manca un’ottima occasione e resta in ultima posizione con 0 vittorie a cui servirà un’impresa in casa della Scozia sabato prossimo per provare ad evitare il cucchiaio di legno.

Primo tempo difficile per gli azzurri che subiscono la prima meta dopo neanche 10 minuti da Dyer. Williams O. trasforma il secondo calcio della sua partita, dopo quello dello 0-3 al 6′, e porta il Galles sullo 0-10 dopo 10′. L’Italia prova a reagire e lo fa guadagnandosi e trasformando un calcio con Tommaso Allan al 16′. Due minuti dopo sempre Allan perde un pallone nella metà campo azzurra e concede il possesso al Galles che, con Williams L., sfrutta un buco difensivo della squadra di Crowley trovando la seconda meta della partita. Williams O. sbaglia la trasformazione e il punteggio resta sul 3-15. Prova l’assalto finale l’Italia che però è anche molto sfortunata, Cannone fa crollare la mischia gallese, si prende un cartellino giallo, lascia l’Italia con un uomo in meno e l’arbitro assegna una meta di punizione a favore del Galles. Primo tempo che si chiude 22-3 per gli ospiti.

Nel secondo tempo parte forte l’Italia con Menoncello che sfonda le linee gallesi, palla ad Allan che con un calcetto serve Negri che trova la meta dell’8-22. Allan trasforma e porta il punteggio sul 10-22 al 44′. Nel momento migliore dell’Italia arriva la quarta meta del match per il Galles con Faletau che sfrutta un buco della difesa azzurra. Williams O. non sbaglia e porta il Galles sul 29-10. Dopo una fase di stallo l’Italia trova un varco nelle linee gallesi con Brex che riesce a fare meta. Allan trasforma e porta gli azzurri sul 29-17 a 10 minuti dalla fine. Galles che amministra gli ultimi minuti trovando il primo successo del torneo.