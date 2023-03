Formazioni ufficiali Schalke 04-Borussia Dortmund, Bundesliga 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Schalke 04 e Borussia Dortmund, sfida valida per la ventiquattresima giornata di Bundesliga 2022/2023. I gialloneri stanno stupendo tutti in questo inizio di anno solare in campionato e sognano di fare lo sgambetto al Bayern Monaco. Per riuscirci, però, non sono ammessi passi falsi. Il Dortmund deve immediatamente dimenticare la delusione dell’eliminazione in Champions League per mano del Chelsea. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di sabato 11 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SCHALKE 04-BORUSSIA DORTMUND

SCHALKE 04: in attesa

BORUSSIA DORTMUND: in attesa