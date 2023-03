Napoli-Atalanta, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Napoli-Atalanta, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Si parte alle ore 18 di sabato 11 marzo e gli azzurri vogliono rialzare la testa dopo la sconfitta contro la Lazio. Non è però un buon momento per gli orobici che stanno perdendo terreno nei confronti della lotta Champions. Chi vincerà al Maradona nella super sfida di questo turno?

Napoli-Atalanta sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.