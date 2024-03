Rugby, Sei Nazioni femminile 2024: impresa Italia in Irlanda, vittoria 27-21

Grande impresa dell’Italia, che nella seconda giornata del Sei Nazioni femminile 2024 trionfa 27-21 in casa dell’Irlanda. Le ragazze del CT Raineri si riscattano così dopo il pesante 48-0 interno subito contro l’Inghilterra. L’inizio di partita anche contro le irlandesi è difficile: dopo 8′ arriva la meta di punizione e il cartellino giallo per Ostuni Minuzzi, che portano il risultato sul 7-0 per le padrone di casa. Dopo il rientro in parità numerica però le azzurre si scatenano: due mete nel giro di pochi minuti da parte di Vecchini prima e Fedrighi poi ribaltano la situazione. Rigoni trasforma solo la seconda metà ma poi al 37′ trova il calcio che regala il 15-7 all’Italia all’intervallo. Nella ripresa al 57′ arriva la seconda meta di Vecchini al termine di una grande azione manovrata di squadra, ed è 22-7 grazie alla trasformazione di Rigoni. Le padrone di casa provano a ricucire lo strappo e vanno in meta con Jones per il 22-14, ma la meta di Muzzo ristabilisce il margine. In precedenza alla stessa Muzzo era stata annullata una meta al Tmo. Nel finale Corrigan accorcia le distanze per l’Irlanda, ma non c’è più tempo per la rimonta e l’Italia vince 27-21.