Probabili formazioni Inter-Empoli: trentesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Inter-Empoli, match della trentesima giornata di Serie A 2023/2024. Il fischio d’inizio del match è in programma alle 20:45 di lunedì 1° aprile nella cornice di uno stadio San Siro, che vuole fare un passo avanti in più nella corsa Scudetto. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Durante la settimana però sarà tempo di pensare alle probabili formazioni. Simone Inzaghi e Davide Nicola devono valutare la condizione e lo stato di forma dei vari giocatori rientrati dalle nazionali. Poi si farà sul serio tra prove tattiche e ballottaggi vari. Ecco chi sono i possibili protagonisti in campo.

INTER – Lautaro e Thuram in attacco. Darmian (favorito su Dumfries) e Dimarco sulle fasce. Anche a centrocampo spazio ai migliori con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Qualche problema in più in difesa, dove De Vrij è ai box.

EMPOLI – Niang e Cambiaghi pronti a guidare l’attacco, Cerri dalla panchina. Maleh squalificato.

Le probabili formazioni di Inter-Empoli

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram

Ballottaggi: Darmian 55% – Dumfries 45%

Indisponibili: De Vrij, Cuadrado, Arnautovic, Carlos Augusto (in dubbio)

Squalificati: –

Empoli (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Kovalenko, Pezzella; Niang, Cambiaghi

Ballottaggi: Niang 55% – Cerri 45%

Indisponibili: Ismajli, Ebuehi

Squalificati: Maleh