Rugby, Sei Nazioni 2024: convocati 33 azzurri per la Francia, assente Allan

Gonzalo Quesada, ct dell’Italrubgy, ha diramato l’elenco dei 33 azzurri convocati per il raduno presso il CPO Giulio Onesti di Roma che precede la sfida contro la Francia, in programma domenica 25 febbraio a Lille e valida per la terza giornata del Sei Nazioni 2024. Spicca il ritorno di Simone Ferrari, costretto a saltare per infortunio le prime due partite della competizione, ma anche quello di Francois Mey, che aveva preso parte al primo raduno del 2024 della Nazionale a Verona. Prima chiamata invece per Louis Lynagh, figlio della leggenda della Benetton Rugby, Michael.

Ancora assenti invece Negri, Lorenzo Cannone e Iachizzi, alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni. Out pure Pietro Ceccarelli, mentre non sarà presente Tommaso Allan che, di comune accordo con il giocatore, verrà tenuto a riposo. “Tommaso è un professionista eccellente e una persona di indiscutibile valori. Dopo esserci confrontati ed aver capito le sue necessità, abbiamo optato per un periodo di riposo extra” ha spiegato il ct Quesada. Di seguito la lista completa dei convocati.

Piloni: Simone Ferrari, Danilo Fischetti, Matteo Nocera, Luca Rizzoli, Mirco Spagnolo, Giosuè Zilocchi.

Tallonatori: Gianmarco Lucchesi, Marco Manfredi, Giacomo Nicotera.

Seconde linee: Matteo Canali, Niccolò Cannone, Federico Ruzza, Andrea Zambonin.

Terze linee: Riccardo Favretto, Alessandro Izekor, Michele Lamaro (cap), Ross Vintcent, Manuel Zuliani.

Mediani di mischia: Alessandro Garbisi, Martin Page- Relo, Stephen Varney.

Mediani di apertura: Paolo Garbisi, Leonardo Marin.

Centri: Juan Ignacio Brex, Tommaso Menoncello, Federico Mori, Marco Zanon.

Ali-estremi: Ange Capuozzo, Monty Ioane, Simone Gesi, Louis Lynagh, Francois Mey, Lorenzo Pani.