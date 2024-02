Real Madrid, Kroos ammette: “Il gol del Lipsia era regolare, non andava annullato”

Uno dei tratti che caratterizza Toni Kroos, nelle interviste che rilascia o nei suoi post sui social, è l’onestà. Il centrocampista del Real Madrid lo ha dimostrato anche al termine della partita di Champions League contro il Lipsia, quando intervenuto ai microfoni di Prime Video Germania ha ammesso: “Concordo sul fatto che il gol non andasse annullato. Credo che sia stato chiamato fuorigioco perché il giocatore del Lipsia si è intromesso, ma il portiere non è riuscito a raggiungere la palla ed il gol andava convalidato. Non c’è neanche da discuterne“. Kroos si riferisce alla rete annullata a Sesko al 2° minuto di gioco con l’arbitro che, chiamato ad una on field review, ha giudicato falloso il comportamento di Henrichs, in fuorigioco, a disturbare Lunin.