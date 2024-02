Torneo di Viareggio 2024: Sassuolo e Fiorentina vincono ancora, Honved piega il Pontedera

Pomeriggio di conferme nella seconda giornata del gruppo A del Torneo di Viareggio 2024. Dopo aver vinto all’esordio, infatti, i detentori del trofeo, il Sassuolo, squadra che ha vinto le ultime due edizioni della manifestazione, si ripetono anche quest’oggi, rifilando un netto 6-1 al Westchester United. Nel girone 1, una partita senza storia quella del Campo Sportivo Cavanis di Capezzano Monte, nel lucchese, dove i neroverdi passano in vantaggio con Gjyla, subiscono il pari a opera di Maricic, ma poi dilagano prima dell’intervallo con la super tripletta targata Danciutiu, mentre nella ripresa il punteggio è arrotondato dalla doppietta di Negri. A punteggio pieno e dunque di sicuro agli ottavi anche la Fiorentina, che si impone con un perentorio 3-0 sui pari età della Carrarese nel girone 2: in gol Ofoma e Mendoza nel primo tempo, quest’ultimo trova la doppietta personale nella ripresa e arrotonda ulteriormente il punteggio al Viola Park.

Con mezzora di anticipo rispetto alle altre, gli ungheresi dell’Honved ottengono la seconda vittoria in altrettante partite, battendo di misura il Pontedera al Marco Polo Sports Center di Viareggio. In quella che era la partita per la vetta del girone 3, visto che si sfidavano le due vincitrici nella prima giornata, la squadra di Budapest la sblocca nel primo tempo con Sebestyen, Coviello firma il pari ma in pieno recupero Gynes regala il successo e la qualificazione ai magiari. Vittoria per 0-3 anche per il Beyond Limits nei confronti della Stella Rossa: la squadra nigeriana, che si prende così il pass per gli ottavi, segna nel secondo tempo con Adegoyega al 64′ e raddoppia subito dopo con Oyetunde, trovando il tris di Ayodele che la chiude a dieci minuti dal termine e costringendo i serbi alla seconda sconfitta su due incontri giocati.