Rugby, Sei Nazioni 2023: Irlanda domina a Cardiff, Galles battuto 10-34

Al Principality Stadium di Cardiff ha preso ufficialmente il via il Sei Nazioni 2023 di rugby, con il Galles che soccombe davanti ai propri tifosi al cospetto dell’Irlanda con il punteggio di 10-34. Sin dalle prime battute una prestazione solida da parte della compagine allenata da Andy Farrell, probabilmente insieme alla Francia la maggiore candidata al titolo in quest’edizione della manifestazione.

Al secondo minuto di gioco arriva la prima meta, chiusa da un tuffo di Caelan Doris dopo una serie di pick and go della formazione irlandese. Al 9′ i verdi sfondano ancora, stavolta è James Ryan a schiacciare oltre la linea, grazie anche alla spinta extra di Tadhg Beirne. I primi punti dei padroni di casa arrivano grazie ad un piazzato di Biggar, al quale risponde però un perfetto Sexton, che non sbaglia dalla piazzola dopo aver messo precedentemente a segno anche le prime due trasformazioni. Allo scoccare del 20esimo arriva la terza meta da parte dell’Irlanda, con Lowe che intercetta l’ovale e si invola lungo la linea laterale fino a schiacciare in meta dalla parte opposta. La trasformazione di Sexton e un altro piazzato da tre punti fissa il punteggio sul 3-27 all’intervallo.

Al ritorno sul terreno di gioco è il Galles a trovare la prima meta della sua partita con Williams, ma di fatto la partita non è mai in discussione. L’Irlanda pur non riuscendo ad affondare come nei primi 40′ riesce a gestire senza troppi patemi la pratica e a sette minuti dalla fine riesce a trovare con van der Flier il definitivo 10-34 finale. Decisamente un buon esordio per i verdi in questo Sei Nazioni.