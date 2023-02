Serie A Femminile 2022/2023, il Milan piega la Juventus. Quinta vittoria di fila per la Roma

Il Milan passa 2-1 in casa della Juventus nel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A Femminile 2022/2023: decidono le reti realizzate da Piemonte e Thomas, mentre risulta inutile quella siglata nel finale da Sembrant. In virtù di questo successo le rossonere accorciano le distanze proprio sul secondo posto occupato dalle bianconere, che ora dista sei punti. Quinta vittoria consecutiva per la Roma, che continua a dominare incontrastata questa stagione: un gol di Andressa stende anche il Como e consolida il primato della giallorosse con 42 punti. La Fiorentina, invece, cala il poker contro la Sampdoria, imponendosi 4-1 con la doppietta di Longo e le marcature di Hammarlund e Zamanian. Adesso la squadra viola ha agganciato la Juventus al secondo posto con 34 punti. Termina a reti bianche la sfida tra Pomigliano e Parma.