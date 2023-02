Fiorentina, Italiano: “Domani partita con una squadra in salute, serve grande prova”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato alla viglia del match di campionato contro il Bologna. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Domani affrontiamo una squadra che sta bene ed è in salute. Ho messo in guardia i ragazzi: dobbiamo cercare di fare una grande prova. Questa classifica non ci piace e la vogliamo migliorare. Abbiamo giocato l’infrasettimanale in Coppa Italia e qualcuno non è al meglio, però chi scenderà in campo sarà agguerrito”.

Poi ha aggiunto: “Per due episodi abbiamo perso una partita che potevano tranquillamente portare a casa. Troviamo un Bologna completamente diverso perché hanno un nuovo mister con un’identità ben precisa. Sarà una partita difficile, come tutte in questa categoria. Se siamo bravi, con le qualità che abbiamo, possiamo prenderci una bella soddisfazione. Siamo in ritardo, purtroppo. C’è la speranza di continuare a credere e sognare qualcosa di importante. Anche perché continuando ad esprimerci in questo modo potremmo guadagnare punti e posizioni importanti. Nulla è compromesso. Abbiamo questo ottavo/settimo posto da raggiungere e dobbiamo concentrarci su questo. Stiamo alzando il livello, pensiamo partita dopo partita”.