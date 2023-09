Rugby, presidenza FIR: Innocenti si candida per il secondo mandato

In occasione dell’assemblea delle società del Comitato Regionale Veneto che si è svolta oggi a Silea, in provincia di Treviso, Marzio Innocenti ha ufficializzato di voler proseguire per il suo secondo mandato. Il primo del presidente della FIR (Federazione Italiana Rugby) è iniziato per Innocenti dal 13 marzo del 2021, vuole portare avanti il suo operato. Prima però ci sarà da confermarsi alla guida della Federazione.

Queste le parole di Innocenti: “Devo molto al rugby veneto, prima come giocatore, poi come tecnico, infine come dirigente sportivo e l’aver scelto il consesso delle società di una regione che, per storia, tradizione e passione è uno dei punti di riferimento del nostro sport in Italia per rinnovare la mia disponibilità e il mio desiderio di proseguire nel percorso avviato nel 2021 ha, per me, un valore fortemente simbolico. La volontà è quella di proseguire nel dare dare concretezza a una visione ben precisa che abbiamo del rugby italiano, nella quale le società hanno creduto e che dovrà progredire nelle stagioni che ci attendono, in continuità con quello che è stato realizzato nei primi due anni e mezzo di lavoro, a partire dalla riforma e dal consolidamento dell’attuale sistema di formazione, all’insegna della stabilità per tutto il rugby italiano”