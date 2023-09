Verso Inter-Fiorentina, Italiano: “La squadra di Inzaghi è una corazzata. Noi faremo tutto il nostro meglio”

La Fiorentina, dopo aver chiuso il passaggio del turno in Conference League, è attesa da una sfida ricca di fascino contro l’Inter di Simone Inzaghi domani in quel di San Siro. Il tecnico ex Spezia ha parlato in conferenza stampa della sfida contro i nerazzurri.

Le parole di Italiano: “L’Inter è una grande squadra. La affronteremo in casa loro, con uno stadio sold out: sarà quindi una partita dal coefficiente di difficoltà enorme. Hanno sempre vinto, ha subito zero gol; noi domani cercheremo di fare del nostro meglio e di continuare a crescere e migliorare. Vogliamo mettere un altro mattoncino nella nostra costruzione. Siamo molto contenti per aver superato questo ostacolo, che era il primo impegno importante dell’anno, soprattutto per il fatto di aver ribaltato un risultato negativo e per aver fatto una prestazione matura e da squadra vera. Questo ci permette di continuare a giocare in Europa, che era uno dei nostri principali obiettivi“.

Sulla gara contro l’Inter: “Quella di domani è una partita da affrontare nel modo che abbiamo sempre fatto, cercando di crescere e di maturare, proponendo quello che vogliamo fare. Dobbiamo mettere dentro minuti e meccanismi“.

Sulla Conference: “Contro il Rapid è stata una sfida dal dispendio di energie fisiche e mentali enorme ed in preparazione di un’altra gara importante e difficile dobbiamo cercare di gestire tutto al meglio. Valuteremo bene cosa fare e come cercare di mettere in difficoltà una squadra come l’Inter, che è una corazzata anche quest’anno. Studieremo i nostri avversari e come affrontarli. In Europa è sempre tutto complicato. Incontriamo avversari preparati, squadre che si preparano in maniera decisa per metterti in difficoltà. Sono convinto che andremo in campi ‘caldi’, contro rivali tosti“.