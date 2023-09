Torino, Juric: “Genoa squadra tosta. Domani Zapata dall’inizio”

Il Torino deve iniziare a vincere per lanciare nell’obiettivo/sogno qualificazione ad una competizione europea nella prossima stagione. Ad attendere la squadra di Juric ci sarà il Genoa che arriverà all’Olimpico del capoluogo piemontese con voglia di fare bene dopo la vittoria di Roma contro la Lazio.

Juric ha parlato così in conferenza stampa: “Sono molto contento di avere l’opportunità di continuare a lavorare con Buongiorno e con Ricci. Il mercato è stato fatto in maniera giusta. Ci sono stati degli addii, come Singo e Mirancuk, e dei buoni arrivi. Alla fine c’è stato questo colpo Zapata: siamo tutti molto felici che lui sia con noi. Ci aspettiamo di ritrovare il giocatore degli anni passati. E’ un ragazzo che negli ultimi due anni ha avuto degli infortuni ma che ora ha un entusiasmo contagioso, che abbiamo percepito tutti“.

Sull’arrivo di Zapata: “A Zapata ho chiesto di dare un contributo alla squadra anche sul piano dell’esperienza e del carattere. Pure la scelta di cuore di Buongiorno, che è voluto restare fortemente qui, farà bene al nostro gruppo. Zapata contro il Genoa gioca titolare: abbiamo bisogno, ripeto, del suo entusiasmo e della sua forza. In difesa per domani siamo tre contati. Djidji si deve rioperare: starà fuori per almeno un paio di mesi“.