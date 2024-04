Rugby: morto André Boniface, leggenda francese del Cinque Nazioni

Lutto nel mondo del rugby francese. È morto all’età di 89 anni André Boniface, ex trequarti-centro-ala della Francia che vinse i suoi primi Tornei del Cinque Nazioni. Originario delle Landes, crebbe nel suo club cittadino, l’U.S. Montfort; passato al Dax a 17 anni nel 1952, vi rimase pochi mesi prima di passare al Mont de Marsan, con il quale vinse un campionato francese nel 1963 e tre Coppe di Francia consecutive dal 1960 al 1962, che costituiscono tuttora il palmares di tale club. Esordì in Nazionale nel corso del Cinque Nazioni 1954, in occasione della prima vittoria della Francia nel Torneo, sebbene a pari merito di Galles e Inghilterra.

Qualche anno più tardi disputò il suo primo incontro internazionale in coppia con suo fratello Guy, anch’egli trequarti centro, il 12 luglio 1961 ad Auckland contro la Nuova Zelanda; nacque così la coppia che i francesi chiamarono ‘les Boni’; i due fratelli disputarono insieme 17 incontri in Nazionale, compreso l’ultimo per entrambi, il match del Cinque Nazioni 1966 contro il Galles. Quando nel 1968 Guy morì per un incidente stradale, André Boniface lasciò il rugby (48 caps complessive con i Blues) e passò a guidare le giovanili del Mont de Marsan. Ritiratosi in seguito anche dall’attività tecnica, ha continuato la sua professione di commerciante di articoli sportivi. Nel 2005, per il suo contributo alla disciplina, fu ammesso nella International Rugby Hall of Fame; analogo riconoscimento gli fu riservato nel 2011 dall’International Rugby Board.