Inter da record: prima squadra nella storia della Serie A sempre in gol nelle prime 31 giornate

E’ sempre più un’Inter da record. Con il gol segnato da Hakan Calhanoglu su rigore, la squadra di Inzaghi ne ha fatto segnare un altro questa sera contro l’Udinese, diventando la prima squadra nella storia quasi centenaria della Serie A a girone unico ad andare in gol in tutte le partite di una stagione a partire dalla prima giornata e fino alla trentunesima. Fin qui, si era fermata a 30 la Juventus di Conte nel campionato 2013/2014 e la striscia si interruppe con la sconfitta per 2-0 contro il Napoli nella trentunesima giornata, il 30 marzo.

Ovviamente, si tratta del record di partite consecutive a segno nell’ambito di una stagione a partire dalla prima giornata di un campionato, visto che in Serie A esistono altre strisce più lunghe di partite consecutive con almeno un gol segnato, ma a cavallo tra due stagioni. La stessa Inter è giunta a 39 se si considerano anche le ultime otto dello scorso campionato, visto che l’ultima partita senza segnare è contro il Monza in casa alla trentesima. Si tratta della migliore striscia di sempre per i nerazzurri, essendo stata eguagliata quella tra gennaio 2021 e gennaio 2022, con Conte e lo stesso Inzaghi in panchina.

A 38 si era fermato invece il Milan con Pioli in panchina, da gennaio 2020 a gennaio 2021: lo 0-3 con l’Atalanta stoppò la cavalcata. Ma a detenere il record assoluto è sempre la Juventus targata Massimiliano Allegri, che da ottobre 2016 a dicembre 2017 è sempre andata in gol per 44 partite di fila. La striscia si è chiusa proprio contro l’Inter con uno 0-0, ma il tecnico livornese era riuscito a fare in tempo a battere quella precedente di 43 partite, sempre della Juventus, ma con Antonio Conte, dalla venticinquesima giornata della stagione 2012/2013 alla, per l’appunto, trentesima giornata del campionato successivo.

LE 5 STRISCE PIU’ LUNGHE DI PARTITE CONSECUTIVE A SEGNO IN SERIE A

44 – Juventus di Allegri dal 2016 al 2017

43 – Juventus di Conte dal 2012 al 2013

39 – Inter di Inzaghi dal 2023 al 2024 (serie aperta)

39 – Inter di Conte (19 partite) e Inzaghi (venti partite) dal 2021 al 2022

38 – Milan di Pioli dal 2020 al 2021