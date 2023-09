Salernitana-Inter 0-4, Sousa: “Giocatori come Dia e Candreva alzano il livello, sereno sul mio futuro”

“La squadra dopo un inizio difficile è cresciuta, siamo stato in partita fino al loro gol. Nel primo tempo potevamo incidere con delle occasioni, cosa che l’anno scorso abbiamo fatto. Poi l’ingresso di Lautaro ci ha creato delle difficoltà, anche se ci abbiamo messo anche un po’ del nostro. Poi c’è stato un calo di concentrazione che ha consentito all’Inter di costruire un vantaggio più ampio e che ci penalizza tanto“. Queste le parole di Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ai microfoni di Sky sul ko interno contro l’Inter. “Futuro? Lo vivo con serenità e consapevolezza del lavoro che facciamo quotidianamente, stiamo provando ad integrare al più presto i giocatori nuovi. Sappiamo che giocatori come Dia e Candreva sono determinanti che alzano il livello della squadra. Io sono molto sereno con me stesso, le voci fanno parte del calcio e le accetto. Non posso controllare io la situazione, devo solo essere concentrato sul lavoro quotidiano, cercando di far crescere anche giocatori di una certa età con l’obiettivo di aiutare questa società a salvarsi”