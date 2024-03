Rugby: l’Irlanda batte 17-13 la Scozia e vince il Sei Nazioni 2024

L’Irlanda stavolta non sbaglia e grazia al successo 17-13 sulla Scozia si aggiudica il Sei Nazioni 2024. Dopo la sconfitta della scorsa settimana in casa dell’Inghilterra, la nazionale del trifoglio può festeggiare la vittoria della sua sesta edizione del torneo, la seconda consecutiva, davanti al proprio pubblico all’Aviva Stadium di Dublino. Gara piuttosto nervosa, con la Scozia che non vuole fare da vittima sacrificale e ci tiene a riscattarsi dopo la sconfitta in casa dell’Italia. Gli ospiti infatti approcciano forte e si portano in vantaggio al minuto 8 grazie al calcio di Finn Russell, salvo poi regalare cinque minuti dopo la prima meta ai verdi a causa di un grave errore sulla rimessa laterale. A firmare i 5 punti è il tallonatore Dan Sheehan, alla quinta meta nel suo torneo. Jack Crowley trasforma e il risultato è 7-3 per l’Irlanda. La nazionale del cardo prova a reagire subito, e al 18′ accorcia sul 7-6 nuovamente con il calcio di punizione in mezzo ai pali di Russell.

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Nella ripresa Crowley riscatta subito l’errore sul finire del primo tempo e trova il calcio del 10-6. L’Irlanda trova la meta con Tadhg Furlong ma viene annullata e così gli ospiti rimangono a soli 4 punti di distanza. L’ammonizione di Ashman lascia però i biancoblu in 14vs15 e i padroni di casa ne approfittano subito: Andrew Porter sigla subito la meta della sicurezza al 65′ e Crowley trasforma per il 17-6. L’ammonizione dell’irlandese Byrne nel finale riaccende il match e la Scozia accorcia le distanze a 120 secondi dall’80’ con la meta Huw Jones, trasformata da Russell per il definitivo 17-13. L’Irlanda può così festeggiare il Sei Nazioni, anche se quest’anno non è arrivato il Grande Slam con 5 vittorie su 5 partite come l’anno scorso.