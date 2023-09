Rugby, Lamaro: “Possiamo migliorare, ma si può pensare alla qualificazione ai quarti”

Il capitano dell’Italrugby Michele Lamaro commenta la partita contro la Namibia, vinta per 52-8: “Nel primo tempo la Namibia ha difeso bene, ma abbiamo comunque trovato buone soluzioni che abbiamo messo in campo dopo l’intervallo. Dovevamo stancarli e ci siamo riusciti. Eravamo pronti al 100% per la gara di oggi ma ci sono aree dove possiamo migliorare, era la prima gara del Mondiale e il fattore emozionale ha avuto il suo peso, è normale in un evento come la Rugby World Cup. Sapevamo comunque di essere più performanti di loro da un punto di vista fisico nel secondo tempo, e siamo riusciti a trovare maggiori spazi per esprimere il nostro gioco. Se possiamo giocarci la qualificazione ai quarti di finale con Nuova Zelanda e Francia? Sì, possiamo, senza dubbio”.

